أمريكا ستخسر كثيراً إذا تحول السودان إلي دولة فاشلة ..والروس جاهزون للتدخل





• حديث البرهان يوم الأربعاء أمام قيادات عليا من الجيش والدعم السريع يؤكد مادار في حوار الغرف المغلقة مع (الأمريكان) قبل أيام ..

• الموفدة الأمريكية قالت بصريح العبارة إن أمريكا ستدعم أي حكومة مدنية قادمة ..لم تشترط تشكيل حكومة مدنية من قوي الحرية والتغيير كما يردد الموتورون منهم هذه الأيام ..

• الجيش السوداني وجد دعماً من شركاء دوليين وإقليميين لايجدون حرجاً في التصريح العلني والسري أنهم يئسوا من فرقاء المشهد السوداني الذين باتوا يشكلون خطراً إستراتيجياً علي مصالح عدة دول في المنطقة وأولها أمريكا التي ستخسر كثيراً وكثيراً جداً إذا تحول السودان إلي دولة فاشلة ..والروس جاهزون للتدخل والجلوس علي أنقاض الدول الفاشلة ثم إعادة بنائها علي مزاجهم وطريقتهم وهو مايخشاه الأمريكان حد الجنون !!

• مايفسر أكاذيب شتات قوي الحرية والتغيير خلال الأيام الماضية هو ما أشرنا إليه ..يهددون باشعال الشارع وقرروا الخروج في مظاهرات هادرة في 30يونيو الجاري لتأكيد سيطرتهم علي الشارع ..في الرابع والعشرين من الشهر الجاري سيبدأ ترحيل المتظاهرين من الولايات المختلفة وحشدهم في شوارع وطرقات الخرطوم ..ومع هذا تتواصل الجلسات السرية لقادة الحرية والتغيير مع العساكر ليلحقوا بالحكومة المدنية القادمة ..آخر عروضهم غير المكتوبة مطالبتهم ب30%من مقاعد الحكومة القادمة علي أن تكون مشاركتهم بالصف الثالث حتي لايثيروا غضب الثوار إن عادت وجوههم ورموزهم الكالحة التي صارت مصدر تشاؤم عند قواعد الثورة المصنوعة !!

• قيادات الحرية والتغيير تعلم من خلال جلوسها إلي أمريكا وحلفائها الخليجيين أنه حال فشل الحوار الحالي فإن العساكر وحلفائهم المدنيين سينتقلون إلي الخطة ب ..انتخابات مبكرة بمن حضر وعندها لاعزاء لقادة التهريج واعلامهم المضلل والذي روّج لشائعة انتظار الخرطوم لحدث سيكون شهوده وفود من خارج السودان وفيه أيضاً أن أمريكا أمهلت العساكر في السودان 3أيام لتسليم الحكم كاملاً للمدنيين ..

• ملحوظة : المهلة التي أعلنها شتات الحرية والتغيير إنتهت اليوم !!

عبد الماجد عبد الحميد