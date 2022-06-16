جريمة قتل طبيبة تهز حاضرة نهر النيل





هزت حاضرة ولاية نهر النيل الدامر، اليوم، جريمة قتل بشعة لطبيبة صيدلانية تعمل في صيدلية مكة بسوق الدامر الجديد، والتي لقيت مصرعها على يد أحد اللصوص.

وتعود التفاصيل إلى قيام الجاني بتوجيه (7) طعنات للطبية (س. ع) بداعي السرقة، حيث توفيت في مستشفى الدامر، فيما تم القبض على الجاني بواسطة أهالي الدامر في السوق الجديد.

من جانبه، ترحم المدير التنفيذي لمحلية الدامر، على روح الفقيدة، ووصف الجريمة بالدخيلة، وقال “سوف نقوم بمحاربة كل أنواع الجريمة وحماية الأسواق”.

صحيفة الصيحة