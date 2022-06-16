جرائم وحوادث
النيابة العامة تكشف العقوبة بحق مرتكب السرقة على متن الطائرات
أكدت النيابة العامة أنه يُحظر سرقة أي من ممتلكات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وأضافت أن ارتكاب مثل هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة. وأشارت إلى أن العقوبة تتمثل في السجن لمدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال
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