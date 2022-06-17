بالفيديو.. أن تنكر اسمك الذي أسميته لنفسك.. فمبالغة!!





ان تنكر بعض افكارك ممكن فالمراجعة الفكرية جائزة… أن تنكر بعض مواقفك ممكن فالزمن دوار وبعض المواقف محرجة… أما أن تنكر اسمك الذي أسميته لنفسك… فمبالغة!!!

#قحت_نكبة_السودان



ورقة قحت… ورقة التوت

قحت قدمت ورقة لإنهاء الإنقلاب كما تزعم وأهم بنودها إلغاء تنفيذ أحكام المحاكم النهائية بإعادة من شردتهم قحت ومن نهبت اموالهم.. وإلغاء الملاحقات القانونية لمن نهبوا الاموال وابتزوا الشركات و رجال الأعمال وسرقوا العينيات والأموال السائلة وحولوها الى جيوبهم وبيوتهم.. وفرض وصاية يسارية على الجيش بأسم المدنية… لو حلمت قحت بإن هنالك فرصة لتحقيق ذلك فهي لا تعرف الا قليلا.. قحت أجئيت للركن حتى أنكرت إسمها… أضطروهم لإضيق الطريق حتى يغادروا الى أوطانهم البديلة.

أمين حسن عمر

