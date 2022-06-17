شاهد بالصورة والفيديو.. مراهق سوداني صغير يبكي بحرقة ويضرب الأرض تفاعلاً مع أغنية (سامع ليك نضم) ومتابعون (الشافع ممكون ما يكون شرب ليهو حاجة قبل الحفلة)





تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو تابعه المئات وسط تعليقات ساخرة منهم.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع مراهق سوداني صغير وهو يتفاعل مع أغنية (سامع ليك نضم) التي كان يغنى فيها أحد الفنانين.

المراهق قام بحركات تدل على أنه مصدوم عاطفياً وذلك من خلال بكائه وضربه للأرض أكثر من مرة مع وضع يده على رأسه وهويبكي بحرقة تفاعلاً مع الأغنية.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد وجد متابعي الفيديو فرصة في السخرية من المراهق عبر تعليقاتهم الساخرة التي كتبوها وكان أبرزها تعليق من فتاة قالت فيه (أنا لمن كنت قدرك كنت مفتكرة أبوي بولد الاولاد وام بتولد البنات), وكتب ساخر آخر (الشافع ممكون ما يكون شرب ليهو حاجة قبل الحفلة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين