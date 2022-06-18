الخرطوم..السلطات تعلن”فكّ طلاسم سرقة المصوغات الذهبية”





تمكنت من سرقة 17 منزل بمحلية بحري، وتستغل تعيينها كعاملة منازل وتقوم بعمليات السرقة.

أعلنت السلطات في الخرطوم، عن فكّ طلاسم بلاغات سرقة المصوغات الذهبية من داخل المنازل، بعد إلقاء القبض على متهمة بسرقتها، تمكّنت من سر

وقال رئيس فرعية محلية بحري يس محمد عمر، بحسب إعلام شرطة الخرطوم، إنّه إثر ورود بلاغ بقسم شرطة بحرى المدينة من الشاكية يفيد بسرقتها (٤) غوائش ذهبية كبيرة وغويشة لازوردي و(٦) خاتم ذهب وسلسل وحلق وسيموته وموبايل s8 وتقدّر قيمة المسروقات (٤) مليون وخمسمائة جنيه.

وأشار إلى أنّه تمّ تكوين فريق متخصّص للبحث والرصد وجمع المعلومات.

وأضاف” بناءَ على معلومات توّفرت للفرعية حول الإسلوب الإجرامي تمّ القبض على المتهمة الأولى وبحوزتها الموبايل المسروق وبالتحري الميداني أرشدت على المتهمة الثانية وبالتحري معها أقرت بالتهمة الموجة إليها وأرشدت على منزل الشاكية”.

باج نيوز