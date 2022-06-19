وعكة مفاجئة تداهم طالب شهادة سودانية بالخرطوم وتحرمه من إكمال امتحاناته





تعرّض الطالب (عالم هيثم صالح) بالخرطوم، إلى وعكة صحية طارئة، حرمته من أن يكمل امتحانات الشهادة السودانية التي تجري حالياً بعد أن جلس لبعض المواد، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

وكان (عالم) قد باغتته على نحو مفاجيء آلام شديده في البطن وحمى وإستفراغ، بعد الكشف عليه من قبل الأطباء الإختصاصيين اتضح بأن هناك قرحة قد انفجرت في الإثنى عشر.

وهو الآن طريح المستشفى بعد أن خضع لعملية مستعجلة، وبالرغم من وصول لجنة خاصة من وزارة التربية والتعليم،جاءت ليواصل بقية الامتحانات، إلا أنه بسبب وطأة المرض لم يستطع أن يكمل امتحاناته.

الخرطوم: (كوش نيوز)