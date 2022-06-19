



غطرسة

كان في باديء الرأي يحدد من الرئيسي ومن الهامشي في الحوار… صار الآن يحدد من الطائع ومن المجبر على الحوار. ومن المهم ومن غير المهم… أطردوا المتطفل فلا يجوز ان يتغطرس علينا شخص في بلدنا… البلد بلدنا ونحنا أسيادها.

المشتهي الحنطير… يطير

نحن إيضا لا نأبه لحوار يديره الأجانب وأصحاب الأجندات المعلومة ولا نريد ان نكون طرفا فيه… مالم تكف إياديكم عن الحوار فهو غبار سوف تزروه الرياح الى حيث تلقي حمولها

كلهم… إلا المؤتمر الوطني

يعلمون أنهم أنما يخشونه فهو شجرة شامخة ضاربة بجذورها في الإعماق وفي الافاق… قال الأعشى:

كناطح صخرة يوما ليوهنها

فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل

#عجائب_الزمن_القحتي

أمين حسن عمر