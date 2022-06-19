جرائم وحوادث
شاهد بالفيديو.. لحظة نشوب حريق بمستشفى المودة وسط الخرطوم
اندلع حريق ضخم بمستشفى المودة في قلب الخرطوم، اليوم الأحد، في ظل وجود مرضى داخل المشفى، وأثناء إجراء عملية لمريض بغرفة العمليات، تم إجلاؤهم جميعاً على الفور إلى مستشفى الزيتونة المجاور.
وقال شهود عيان بأن أسباب الحريق تعود إلى التماس كهربائي بالمولد الخارجي، وتمت السيطرة عليه، دون حدوث إصابات تذكر.
الخرطوم: (كوش نيوز)
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