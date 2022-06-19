شاهد بالفيديو.. اندلاع حريق هائل يقضي على أكثر من 4 أحياء بمنطقة أرقي شمالي السودان





اندلع حريق هائل، عصر اليوم الأحد قضي على أكثر من 4 أحياء بمنطقة أرقي شرقي الدبة شمالي السودان، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

وأفاد شاهد عيان (كوش نيوز) بأن النيران التهمت أكثر من 4 أحياء بمنطقة أرقي جراء شرارة اندلعت من فريق مايو، قبل أن يتم احتؤاها بفريق الفقراء.



وأضاف بأن الأحياء المتضررة هي فريق مايو والشيخ والناصراب و الفقراء، وقد قضت النيران على عشرات المنازل والمئات من أشجار النخيل، مخلفة خسائر وراءها خسائر مادية فادحة.

أرقي: (كوش نيوز)