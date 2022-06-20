مصر.. موظف في بنك يسرق 22 مليون جنيه





استغل موظف منصبه في سرقة 22 مليون جنيه من البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي والذراع الرئيسية للبنك المركزي في السوق المحلية.

وبحسب موقع “القاهرة 24” فإن أحد الموظفين بالبنك الأهلي المصري، استغل منصبه في معرفة حسابات وبيانات العملاء وسرق نحو 22 مليون جنيه من أرصدة العملاء، وتمكن من الهروب خارج مصر.

وبلغت محفظة الودائع في البنك 2.40 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو الماضي بزيادة 40 مليار جنيه في شهرين، وذلك لأول مرة على مستوى الجهاز المصرفي.

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