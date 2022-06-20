القبض على الذراع الأيمن لـ(باكوبي)





ألقى الفريق الخاص بدائرة التحقيقات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، القبض على المتهم (أ. ك) الشهير بـ(س)- الذراع الأيمن والساعد الأول للمجرم الخطير (باكوبي)، من خلال عملية نوعية تم تنفيذها بنجاح في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضح المكتب الصحفي للشرطة، أنه وفي إطار جهود دائرة التحقيق الجنائي لضبط معتاد الإجرام الخطير علاء الدين الشهير بـ(باكوبي) قام الفريق الميداني الخاص بحملة كبرى واسعة النطاق لمحلية أم درمان مستهدفة منطقة (26) والجغب لدك أوكار الجريمة والخارجين عن القانون والقضاء على الجريمة بكافة أنواعها.

وأسفرت الحملة عن ضبط المدعو (أ. ك) الشهير بـ(س) وبحوزته صور لتجارة الحبوب المخدرة، ووجد بحسابه مبلغ أربعة مليارات وستمائة وتسعة وستين ألف جنيه وعربة (أفانتي) موديل 2018م يتم تشغيلها بواسطة البصمة.

وأشار المكتب الصحفي إلى أن المتهم يجيد استخدام أساليب متنوعة من الدهاء والمكر والاختباء عن أعين الشرطة من خلال إعطاء شريحة هاتفه لشخص آخر كثير الحركة، ويعتبر من منظمي الحفلات التي يتباهى بها معتادو جرائم النهب (9 طويلة) عن طريق النقطة للفنانات، وقد تم اقتياده لدائرة التحقيق الجنائي واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته.

وأكد مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية اللواء شرطة د. إبراهيم أحمد شمين، أن إدارته لن تتهاون في ردع التشكيلات الإجرامية بأنواعها المختلفة وتقديم المتورطين للعدالة حتى ينعم المواطن بالأمن والطمأنينة، وشدد على المضي قدماً في محاربة الجريمة عبر الانتشار الواسع للقوات حتى يتم القضاء عليها.

من جانبه، أكد مدير دائرة التحقيق الجنائي اللواء شرطة ممدوح عبد الكريم، استمرار الحملات على مواقع الجريمة والشبكات الإجرامية من أجل تجفيف منابعها والقضاء عليها، وأضاف أن إدارته وضعت خططاً محكمة لتضييق الخناق على المجموعات الإجرامية التي تهدِّد الأمن والسلم المجتمعي حتى ينعم المواطن بالأمن والاستقرار التام وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

صحيفة الصيحة