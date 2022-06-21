شاهد بالصورة والفيديو.. مغترب سوداني يهجو كفيله بأغنية أمامه ويخدعه “أنا بمدح فيك” ورواد مواقع التواصل يتفاعلون بالضحكات
تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول على نطاق واسع.
وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع مغترب سوداني وهو يركب يقود السيارة ويجلس بجانبه كفيله السعودي.
وفاجأ المغترب السوداني كفيله بترديده لأغنيه على وزن الأغنية السودانية الشهيرة “الخدار خداري” يهجو فيها الكفيل بقوله “الكفيل كفيلي أب خلقة شينة يا ناس كفيل” وعندما سأله الكفيل أيش تقول ذكر له وهو يخدعه بمدح فيك.
الأمر الذي جعل الضحكات سيدة الموقف في تعليقات المتابعين للمقطع, حيث تجاوزت التعليقات الضاحكة والايموشنات التي تدل على علامة الضحك الآلف علامة.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
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