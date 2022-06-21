المضحك المبكي “فولكر” الذي يدعم لجان المقاومة والنشطاء في الصباح بالمال والبوستات هو ذاته الذي يبكي في المساء عملية اراقة الدماء !!





ثلاثين يونيو ..

دايرين (شهداء)

دايرين

(دم) !!!!

ننشط ذاكرتكم باقوالهم و(مطلوباتهم الدموية) القديمة الجديدة لمحاولة تغيير معادلة موازين القوي علي الارض

في اخر بوست للسيد فولكر/إن المقاومة اخضعت العسكر للجلوس/ يفهم من قوله هذا كما لو انه تأييد ضمني من السيد فولكر للمليونيات التي تنتهي بطبيعة الحال الي صناعة شهداء/اراقة دم السودانيين !!

دليل اخر علي ان فولكر هو الاخر ربما يريد دما/هو دعمه ماليا للنشطاء/لجان المقاومة وقادة الاحزاب الموالية /الاموال التي علي الارجح انها تستخدم في عمليات تسيير المظاهرات التي تنتهي الي صناعة الدم !!

وهنا ثمة سؤال مقلق/اذا ماكان قد وصل السيد فولكر هو الاخر الي (قناعة الدم) .. بمعني ليس بالامكان تحقيق اهدافه إلا بإراقة المزيد من الدماء !!

المضحك المبكي هو ذاته فولكر الذي يدعم لجان المقاومة والنشطاء في الصباح/بالمال والبوستات/هو ذاته الذي يبكي في المساء عملية اراقة الدماء !! كما يقول المثل / يقتل القتيل ويمشي في جنازته !!

كما لو اني بالسيد فولكر قد سمع لقول اصدقائه في مركزية قوي اليسار/بأن يبطئ خطوات منشط المفاوضات/علي افتراض ان ماعجزت في تحقيقه المفاوضات يمكن أن تحسمه المليونيات/يفهم من ذاك/بان هذه المرة هنالك نوايا لتقديم اكبر قدر من القرابين / اراقة المزيد من الدماء !!

والاشارة هنا/حسب المتداول من القول/ الاشارة الي مليونية 30يونيو المرتقبة /علي ان يدفع هو بسخاء/مقابل تقديم مليونية مشرفة/والخلاصة بتقديرنا ستكون اراقة المزيد من الدماء بسخاء !!

دماء تكفي هذه المرة/اذا وجدت التسويق الكافي من لجنة الاطباء والاصدقاء/والجزيرة مباشر واخواتها/تكفي بزعمهم لتغيير المعادلة علي الارض !!

يوضع في الحسبان قول ياسر عرمان الاخير /ليس لدينا مانقدمه سوي الشهداء/سوي الدماء !!

وفيديو ناشطة المؤتمر السوداني /(دايرين دم دايرين شهداء) حتي لانفقد الشارع !!!

دعوني اذكر (مجموعات الدماء) هذه/ بأن اضخم مسيرة حتي الآن هي مسيرة 21 اكتوبر/وفي المقابل أن اعظم انقلاب حدث ضدهم كان يوم 25 اكتوبر/بعد اربعة ايام فقط من اعظم مليونية !!

وهذا يعني ان عهد(سلاح المليونيات) التي يمكن أن تحدث تغييرا يذكر قد ولي الي غير رجعة/فلكل مرحلة سلاحها /وستذكرون ما أقول لكم/ ستمر ثلاثين يونيو بحول الله / والعسكر هم العسكر والقوم هم القوم كانهم قريش/وفي نهاية المطاف ليس هنالك سوي طاولة المفاوضات / او صندوق الإنتخابات !!

تصبحون على خير

أبشر الماحي الصائم

