مؤلف سينمائى يبرئ محمد رمضان من جريمة المنصورة: «الفن مالوش دعوة»





استنكر المؤلف أيمن سلامة التعليقات التي تحدثت حول دور الفن وتأثيره في حادث مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أيمن: “بعض الناس كاتبه إن جريمة اليوم التي حدثت أمام باب جامعة المنصورة سببها الفن وأفلام محمد رمضان وإلى هؤلاء أقول: وهل قابيل لمّا قتل هابيل كان شاف أفلام محمد رمضان ولا ريا وسكينة لما دبحت كل الستات دي كانت دخلت سينما أصلا ولا زُليخة لما غوت سيدنا يوسف وقبلها أخواته لما رموه في البير وكانوا عايزين يدبحوه كان بتأثير من أفلام سينما، ولما اجتمع كفار قريش على قتل سيدنا محمد وباتوا أمام بيته في مكة كانت الفكرة وليدة السينما، وهل شاهد قاتلو الخليفة عثمان بن عفان مسلسلا أو فيلما فتأثروا به وقرروا أن يقلدوه؟

وقال المؤلف السينمائي:”الجريمة يا ناس فعل إنساني قديم يقوم به الإنسان عندما تصطدم رغباته مع وجود الآخرين فيقرر إنهاء حياة الآخر لتحقيق رغبته، لا تقولي فن ولا ظروف اقتصادية ولا كل ده، الجماعات الإسلامية المتطرفة لا بتشوف فن ولا عندها مشكلة اقتصادية ومع ذلك بتدبح وتقتل والحروب بتقوم بين دول لا بسبب أفلام ولا مسلسلات، يبقى شماعة الفن دي ننساها ونشوف حل لمثل هذه الجرائم والحل من وجهة نظري الردع، وأحكام سريعة بالإعدام”.

محمد مجدي

الدستور