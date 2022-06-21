ألا ليت الشايقي يعود يوما فأخبره بما فعل الرفاق !!





لو قدر لكم الوقوف علي حجم وضخامة المشروعات الاستراتيجية العملاقة التي كان يديرها احمد الشايقي/وهي يومئذ علي مسافة قريبة جدا من الانطلاق و الاختراق واحداث النقلة الاقتصادية المنشودة

لو علمتم ذلك لما ترددتم في الوصول الي قناعة/بان هذه الثورة المحمولة علي دعم قاطرة مجموعة دول الاقليم/ مع رافعة مخابرات بعض الدول الغربية/استغلالا للحظة تطلعات قطاعات شبابية واسعة

لم تقم في هذا التوقيت الحاسم إلا لقطع الطريق امام (قاطرة الشابقي) الضخمة/والتي إن تمكنت من عبور الجسر لغيرت الكثير من الحسابات/ولقلبت كل الموازين راسا على عقب !!

رسم وخطط لهذه المشروعات الاستراتيجية ان تنضج علي نار هادئة بعيدا عن وسايل الاعلام /حتي لا تثير هواجس الاقربين ومخاوف الابعدين/فعلي الاقل ان هنالك دولا في الاقليم لايسرها أن تري السودان يقف علي رجليه/لانه سيذهب مباشرة لاستغلال موارده الرزاعية و المائية المهدرة !!

والابعدون من وراء البحار لايريدون لهذا العملاق أن ينطلق/لانه يمتلك نزوع الفكرة وبذور التحرر وكبرياء الاستقلال/فضلا عن الموارد الطبيعية الهائلة التي يمكن أن تصنع منه (فيلا افريقيا) يحتذي علي طريقة صناعة النمور الاسيوية !!

لا تعرف أتنفجر ضاحكا أم باكيا عندما يقول لك احد العامة/وهو يومئذ ضحية لعمل سياسي تدميري ممنهج /يقول لك/بان تلك (المدينة الاتبنت ضانقيل) خلف الميناء البري بمدينة عطبرة (حقت احمد الشايقي) !!

كان احمد الشايقي يحدثني كفاحا قبيل (الثورة المجيدة) /بأن تلك (المدينة التجارية العطبراوية الرديفة) صممت وصنعت لاحداث نقلة جغرافية ومعمارية لعطبرة/وان مصارف وشركات قد حجزت لها مواقع وفق عمليات تمليك وشراء ميسرة و.. و…

كنا يومها برفقة الاخ احمد الشايقي نقف على تجربة (مزرعة مشاتل هائلة) بمنطقة الكدرو بمدينة الخرطوم بحري/حيث استجلبت شركة زادنا اعظم الخبرات العالمية لتصميم واستنباط سلالات شتول نخيل وموالح وتركيبة محصولات هي الانسب للمناخات السودانية/ومن ثم تنتج هنا بغزارة ثم توزع الي كل الانحاء السودانية لاحدث النقلة الزراعية العلمية

ولو قدرك لكم فقط الوقوف علي حجم مضخات مشروع زادنا الزراعي جنوب مدينة بربر لادركتم حجم الخطة/فهذا المشروع الذي شيدت بنياته ونصبت محاوره يساوي وحده نصف مشروع الجزيرة/بمساحة مليون فدانا

وما يجري من مشروعات بولاية نهر النيل من سلسلة مشروعات زادنا 3 او 4 لا ادري/هو ينطلق بالتزامن مع مشروعات في معظم ولايات السودان/لكل ولاية مشروعها غير التقليدي حسب ميزاتها الاقتصادية

لهذا لم تكن زادنا مشروعا عسكريا وان كان تحت لافتة (الهيئة الاقتصادية القومية) .. كما لم تعد مشروعا محدودا لدعم القوات المسلحة/فقد اتسعت رقعتها وتعددت أنشطتها وازدادت مهاراتها وتراكمت خبراتها واصبحت مشروعا قوميا لدعم الاقتصاد الوطني و…

اما الاخ الكريم الوطني الغيور احمد الشايقي/حفظه الله ورعاه /مع اشتهار اسمه وذياع سيطه لم يكن إلا شابا بسيطا زاهدا / يرتدي في معظم الاحيان بنطلون وقميص /بل لم اشاهد احمد يوما (يحشو قميصه داخل بنطاله) .. قليل الحديث كثير الفعل/لم يمتلك من منظومة زادنا الضخمة إلا زاد يومه و.. و…

لو كنا امة تفرق بين النظام والدولة لبقي احمد الشايقي في موقعه/لان الشايقي (ثروة قومية) و(مشروع دولة) و(حلم وطن) و(امل امة) بأكملها .. وأما عن زادنا بعد الشايقي يصلح لها ذلك البيت الموغل في الهزلية، (الجامعة بعدك كوم رماد لاطب لا صيدلة لا اقتصاد) .. وليس هذا كلما هناك

ابشر الماحى الصائم