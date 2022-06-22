



الجزولي *سودان لا يسعنا جميعا سيسعنا نحن فقط ومستعدون لإسقاط أي مشروع إقصائي ولو جاء على ظهور الدبابات والمجنزرات*

فليكن معلوما لليسار المختطف لشريحة من الشباب

30 يونيو تعملوا مليارية

30 يونيو تعملوا إنقلاب

30 يونيو تعملوا حرب أهلية

هذا لا يعني بالنسبة لنا شيئا لأننا نعلم وعلى وجه اليقين أنه لا يعدو أن يكون فقاقيع صابون !!، هذا البلد لا تستطيع جهة أن تحكمه بما يصادم قيمه ويقطع أواصر صلاته الإجتماعية وينتقص سيادته ويمتهن كرامته ويحتكر الحقوق السياسية ، معادلة الحكم في السودان تجهلها قحت المجلس المركزي لذلك لم تستطع الحفاظ على حكمها ثلاث سنوات . قحت من قبل قسمت السودان إلى قسمين كيزان وثوار فأقامت سودانا ضاق بكل السودانيين ، وفي ورقتها المطروحة لحل الأزمة الماثلة ما زالت في غيها وجنونها ومراهقتها السياسية إذ قسمت السودان إلى قوى مؤيدة للإنقلاب وقوى رافضة للإنقلاب فجعلت السودان أكثر ضيقا ، قحت بغبائها في نسختها الأولى جيشت كل الإسلاميين ضدها وقحت في نسختها الثانية أكثر غباءا ضمت إلى الإسلاميين في خندق خصومها قوى ثورية كانت جزءا منها بتوصيف إنقلابيين وغير إنقلابيين !!، وعلى من يعقل من قحت أن يجيب هل كسبت قحت بعد 11 ابريل 2019 إلى الآن حلفاء جدد أم خسرت حلفاء قدامى ؟! ، فنجاح الأداء السياسي يعرف بالنمو والتقدم لا بالذبول والتقهقر ، وقلناها من قبل ونقولها بذات العزم *سودان لا يسعنا جميعا سيسعنا نحن فقط لأننا مستعدون فكريا ونفسيا وعمليا بكل طاقة روحية وعزيمة صادقة وعقول خلاقة وإرادة لا تنشرم لإسقاط أي مشروع إقصائي ولو جاء على ظهور الدبابات والمجنزرات !!*

د.محمد علي الجزولي