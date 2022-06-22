حريق بمنطقة الكرو بمحلية ابوحمد خلٌف خسائر فادحة





إندلعت النيران في أشجار النخيل بمحلية ابوحمد بمنطقة الكروأمس حيث عجز المواطنون في إيقاف ضراوتها ، وخف الأستاذ أشرف احمد حامد المدير الإداري لوحدة ريفي ابوحمد والجهات ذات الصله لنجدة الأهالي الذين إستغاثوا بقوات الدفاع المدني.

وقال إن ما شهدناه اليوم يعتبر كارثة حقيقية وخسائر فادحة في المزروعات والفواكه وأشجار النخيل والمنازل التي كادت أن تلتهمها النيران ولم تحدث خسائر فى الارواح ، داعياً الى حصر الخسائر والإبتعاد عن المنطقة التي إحترقت تحسباً لأي إصابات أو خسائر جديده.

وكان عدد من المواطنين عزوا اتساع رقعة الحريق لسرعة الرياح وتأخر عربة الإطفاء ، داعين إدارة المحلية لاستجلاب عربة مطافئ في ظل تزايد أحداث حريق أشجار ومزارع النخيل التي تعتبر مصدر دخل لكثير من الأسر.

سونا