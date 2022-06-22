ضبط كميات من الذخيرة والمخدرات بأحد أحياء شرق النيل





تمكنت إدارة مكافحة المخدرات ولاية الخرطوم من ضبط متهم بأحد أحياء شرق النيل وبحوزته عدد 2 كيلو آيس كريستال و2 كيلو حشيش أفغاني و400 حبة كبتاجون وميزان الكتروني وعدد 20 طلقا ناريا كلاشنكوف وعدد 2 طلق في m16 وعدد 4 طلق مطاط عيار 9 ملم.

وبالعودة التفاصيل الضبطية تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) بورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات ولاية الخرطوم تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المخدرات بأحد أحياء شرق النيل.

وبموجب ذلك تم تكوين فريق ميداني لضبط المتهم والإيقاع به وإنهاء أنشطته الإجرامية ونجح الفريق المكلف بإنجاز المهمة من معرفة هوية المشتبه به وتحديد الموقع الذي يدير من خلاله نشاطه الإجرامي وبناء على ذلك تمت مداهمة المنزل وضبط المتهم وبحوزته المعروضات التي تمت الإشارة اليها وقد تم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته تحت المادة 15 أ بقسم شرطة الشقلة.

من جانبه أكد العقيد شرطة / خالد على مدير إدارة مكافحة المخدرات بولاية الخرطوم أن الإنجاز يأتي في إطار خطة إدارته لمكافحة المخدرات بالولاية.

ومن جهته قال اللواء شرطة حقوقى/ سامي حامد أحمد حريز مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن هذه الضبطية النوعية تؤكد اهتمام الإدارة المتعاظم بضرورة مكافحة آفة الآيس التى ظلت تؤرق مضاجع المجتمعات وتقلق منام الأسر، مؤكدا استمرار جهود إدارته للقضاء على هذه الآفة.

صحيفة المشهد السوداني