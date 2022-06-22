أمر بالقبض على رجل أعمال بقضية تهرّب تضريبي بـ”4″ تريليونات جنيه





ألقت مباحث التهرّب الضريبي القبض على مدير الموارد البشرية في إحدى أكبر شركات المساهمة العامة.

وأشارت صحيفة الانتباهة الصادرة، الأربعاء، إلى أنّ نيابة التهرّب الضريبي، أصدرت أمرًا بالقبض على رجل أعمال مشهور هو أحد أهم ملاك الشركة.

وأوضحت أنّ مسؤول الموارد البشرية خضع للتحقيق على ذمة قضية تهرّب ضريبي بقيمة تجاوزت 4 تريليونات جنيه، وقيّد ديوان الضرائب بلاغًا ضدّ الشركة ومديرها عقب اكتشاف عملية التهرّب.

باج نيوز