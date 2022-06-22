موقع السودان في خدمات ضيوف الرحمن





بالأمس 21 يونيو 2022م إنتشرت في فيسبوك إنتشار النار في الهشيم صورة يزعم أنها لشركة سعودية لخدمات الحجاج وقد تم فيها تصنيف السودانيين مع الدول الأفريقية غير العربية.

إنتشرت الصورة في عدد لا يحصى من الحسابات وهي تقرع الطبول النصر فرحا بهذا النصر المؤزر كيف لا وهاهي شركة سعودية تخرج السودان من إنتمائه العربي الموهوم وتعيده إلى أفريقيته الأم الرؤوم !!

أود أن أسطر تعقيبي وشكوكي في نقاط :

أولا : السوداني العربي لا يعيش تناقضا بين عروبته وأفريقيته ، ولا يضير الحاج السوداني هذا التصنيف إن وجد وسيكون كل مايهمه جودة خدمات الشركة السعودية وأن يكون حجه متقبلا مبرورا.

ثانيا: فذلكة موجزة عن تاريخ خدمة الحجاج :

ظلت خدمات الحجيج ولعقود على نمطها الفردي بمختلف التخصصات التي تبلورت من خبرات أهل مكة والمدينة الذين راكمت خبراتهم تصنيف احتياجات الحجاج والمعتمرين وكذلك تصنيفهم حسب الجهات التي يأتون منها من جهات العالم ، فتجد منهم من تخصص في خدمة حجاج أفريقيا ، ومنهم من تخصص في خدمة حجاج الهند أو تركيا .. أو …أو …

وفي السنوات الأخيرة وفي إطار سعي المملكة العربية السعودية للمؤسسية والتطوير الإداري تم تحويل الأعمال الفردية إلى مؤسسات متخصصة كل في مجال ، هذه لخدمات الاستقبال والوداع ، وتلك لخدمات الطوافة ، وتلك لخدمات الأدلاء ، وسنعرف عما قليل تخصص كل خدمة.

وفي عام 1440هج صدر نظام شركات خدمات الحجيج فتحولت المؤسسات لشركات مساهمة عامة وصدر بالمرسوم الملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.

تصنيف الشركات :

تم تصنيف الشركات كالتالي مع وجوب ملاحظة أن كل نوع خدمة يتخصص في نطاق جغرافي داخل المملكة ونطاق جغرافي لجهات قدوم الحجاج لا علاقة له بالإثنيات بحال من الأحوال.

التخصصات :

شركات أرباب الطوائف هي:

1- شركات الطوافة: الشركات المرخص لها -عند تأسيسها- بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

2- شركة الزمازمة: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مكة المكرمة.

3- شركة الوكلاء: الشركة المرخص لها – عند تأسيسها- للقيام باستقبال وتفويج الحجاج القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية, وترتيب إجراءات عودتهم إلى بلادهم.

4- شركة الأدلاء: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- بخدمة زوار المسجد النبوي.

5- شركات تقديم الخدمة: الشركات المرخص لها لتقديم الخدمة للحجاج، وفقاً لتصنيف وتوصيف ومستويات الخدمة المعتمدة من الوزارة.

إذن فإن شركة الأدلاء صاحبة الصورة المزعومة هي شركة تختص بخدمة الحجاج في المدينة المنورة وهي مدخل الحجاج القادمين بالبر من بلاد الشام ومصر ، أما حجاج السودان فقدومهم جوا وبحرا عن طريق جدة فيتجهون عادة لمكة المكرمة ثم بعد انتهاء الحج يبدأون في المغادرة إلى المدينة المنورة ، ولهذا تجدنا نشعر بالشك تجاه صدقية الصورة.

ما أن يصل الحاج السوداني إلى ميقاته المكاني عبر ميناء جدة جوا أو بحرا تستقبله شركة مطوفي حجاج الدول العربية وتخدم الدول التالية :

الكويت ، سوريا ، المغرب ، السودان ، عُمان ، لبنان ، الجزائر ، اليمن ، مصر ، الأردن ، تونس ، جيبوتي ، فلسطين ، لليبيا، الصومال ، العراق ، موريتانيا ، اريتريا ،جُزر القمر.

لاحظ أن أريتريا لا تعتبر نفسها دولة عربية وليست عضوا في جامعة الدول العربية ووضعها في هذه الفئة لا يعني تصنيفا بأية حال ولكنها ظروف الجغرافية والمداخل التاريخية نحو الحج.

كما أن مصطلح دولة عربية لا مدلول له أكثر من المدلول الجغرافي السياسي إذ أن الدول العربية عامرة بالحجيج من الإثنيات غير العربية : أكراد ، أمازيغ ، تبو ، وغيرهم ، كما أنك ستجد دول مثل تشاد ومالي والنيجر يأتي منها حجاج عرب لكنهم في الإطار السياسي لدولتهم حجاج أفارقة ولا ضير ولا حرج.

وشركات الطوافة التي تختص بخدمات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مكانيا تختص كل شركة منها بحجيج عدد من الدول بتخصص لا علاقة له بالإثنيات ، فمثلا هناك شركة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا فما الذي يجمع تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا إثنيا ؟ وكذلك شركة مطوفي دول جنوب آسيا تختص بخدمة الحجاج من دول جنوب آسيا وهي

باكستان ، الهند ، بنغلاديش ،افغانستان ، سيرلانكا ، ممالديف ،ميانمار ، نيبال.

وفي الختام نسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجيج حجهم ومناسكهم ونرجو ممن يكون منهم هناك ويصله هذا المقال أن يذكرنا معه في صالح الدعوات أيا كان لونه وجنسيته ذكرا أو أنثى فكلنا لآدم وآدم من تراب.

#كمال_حامد 👓