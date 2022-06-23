شاهد بالفيديو.. نجمة الترند “منوية” ترد بقوة على الناشط “ود برلين”: (انت جاري وراي وانا معاك لحدي ما تقول كفاك)





تحدت نجمة الترند بالسودان هذه الأيام أمنية والشهيرة باسم “منوية” الناشط المعروف ود برلين بأن يكشف المستور عنه حسبما زعم في لايف قام بنشره في وقت سابق.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أكدت “منوية” ثقتها في نفسها وأكدت أنها لا تهاب تهديدات ود برلين المتكررة.

كما كشفت عن ملاحقة الناشط لها بقولها (انا عارفاك انت جاري وراي) وأضافت “أنا معاك في أي تحدي ومعاك لحدي ما تقول كفاك”.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين