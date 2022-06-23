



بيان الإتحاد الأفريقي عن مقاطعة محادثات يجريها فولكر بحضور جهات دولية بعيدا عن الشفافية والوضوح وقريبا جدا من التآمر وتصريف أجندة غير وطنية…

أطردوا بعثة فولكر فهي قد جاءت نصرة للفريق الذي إستدعاها ، وليس لمساعدة السودان

… دسيسة دولية

لماذا آلية ثلاثية لماذا أذا كان الامر أمر تسهيل وتيسير فقد ظلت الايقاد والاتحاد الافريقي يفعلان ذلك في كل مفاوضات السودان وآخرها التفاوض حول الحوار بتسيير وتسهيل من الرئيس أمبيكي.

اخرجوا بعثة فولكر فهي ليست بعثة دولية بل دسيسة دولية!

المحادثة والحوار والتفاوض

المحادثةمن الحديث وهو كل جديد مستطرف من قول أوخبر واما الحوار فهو مداورة الكلام للتوصل للتوافق على فكرة مشتركة أو موقف مشترك… لكن التفاوض هو البحث عن تسوية أو قسمة… قحت تفاوض العسكر على قسمة وتسوية…. ولكنهم إن إعطوا قحت ما لايملكون…. وما لا تستحق قحت…. فحينئذ سيعلمون عندما ينتفض الأسد خطأ التسوية مع الفأر!!

أمين حسن عمر

#كفوا_أياديهم_عن_بلادنا

#قحت_نكبة_السودان

