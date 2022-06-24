فى يوم تلاتين ما طالعين يالخليتوا العيشة بخمسين





♨️ يوم تلاتين ♨️

الشاذلي عطاالفضيل

سقطت حكومة ولاد لينين

السرقو الثورة وعادوا الدين

وبيخادوا الراتب من برلين

ناس حمدكة ونصر الطين

وعبد البار الجابوه مثليين

صديق يوسف غراب البين

ووجدي الطالح ماهو أمين

بحزب البعث كتايبو حنين

ومناع الخير السوي الشين

الظلم السقط لجنة التمكين

إبراهيم السيخ والدكاكين

ماسألوه جات من وين

حتي الشارع بقي شارعين

خليتوا الثورة قاب قوسين

خربت سوبا عاد تقبلوا وين

وفى يوم تلاتين ما طالعين

يالخليتوا العيشة بخمسين

رفعتوا دعم الجاز والبنزين

متهمين عسكرنا بالتخوين

يا قحاتة يا فاشلين كذابين

معاكم انتوا نخرج وين

نقوم للخرشة والأمولين

عشان نرفض للقيم والدين

يجئ الخراي بمنهج الضالين

يصفق للإلحاد بقوة عين

كان دى الحرية فى ستين

الما بيحموا العرض ديوثين

والباعوا الدم مأجورين

معاكم إنتوا نخرج وين

يافولكر أسياد البلد قاعدين

شعارهم يوت يمين جاهزين

وبكل صراح إسلاميين

احذروا غضبة الصامتين

وأسألوا . . عننا العارفين

الشاذلي عطاالفضيل