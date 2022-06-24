رأي ومقالات
حزب الأمة سيكون أهم أركان الحكومة القادمة وبشروط العسكر !!
• حزب الأمة قرر وبصورة نهائية المشاركة في الحكومة القادمة ..أي حكومة ..
• ولهذا السبب الجوهري تتوزع أشواق الحزب وضروراته بين القصر الجمهوري حيث مقر العساكر وشركة المعادن حيث يجلس مبارك أردول علي كرسي الذهب والفضة !!
• لقاء مجموعة نوعية من حزب الأمة اليوم مع قيادات الميثاق الوطني خطوة بإتجاه تطبيع العلاقات مع الحلف القوي ، حلف العسكر والأحزاب التي تدعمه وهو حلف صارت له أحلاف جديدة وداعمون جدد !!
• لن تنتظروا طويلاً حزب الأمة سيكون أهم أركان الحكومة القادمة وبشروط العسكر !!
عبد الماجد عبد الحميد
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