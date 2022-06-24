نرمين قرقفي: السودان بلد متنوع ومتعدد الثقافات وعشان كدة لازم يكون في إختلاف ولازم تلقي إسم غريب





أولًا ما اتعودت ارد على المهاترات واهاتر في السوشيال ميديا لكن الدافع الحقيقي اني أرد وأكتب في هذا البوست هي كمية الجهل والمعلومات المغلوطه والإساءة المباشرة الي شخصي دون سابق معرفة عني أوحتي علم بالمحتوي الذي أقدمه هذا الشخص حاله كحال غيره وجدو صور منتشرة علي السوشيال ميديا فنسبوها الي نرمين قرقفي .

عايزة أفند هذا البوست لكي اثبت أولا جهل كاتبه وانا أقصد بذلك ما كتبه في بداية البوست حيث ذكر بصورة مباشرةً انني غير سودانية مستندًا في ذلك الاتهام علي الاسم ( قرقفي) تعال اديك معلومة بسيطة تنفعك في مقبل الأيام القبائل ذات التاريخ في السودان دائمًا ما يكون أسماء أجدادها مرتبط باللغة المحلية بتلك القبائل ( الرطانة) وأنا أعتز بسودانيتي وأعتز ب هويتي الضاربة منذ الازل ف أنا حفيدة الكنداكة أماني ريناس .

ثانيًا يظهر عدم إلمامك بالموضوع ويتضح جليًا من خلال نقدك الذي يفتقر لشيئين المعلومة الدقيقة والركاكة في الكتابة نفسها والنقد

كل الصور المرفقة مع البوست ليست لها علاقة ب نرمين قرقفي ولا مهرجان نرمين قرقفي للتراث ولكن لأني نحت وحفرت إسمي علي الصخر بمجهودي الذهني والبدني وحتي المادي وغير مدعومة من كائن من يكون كما ذكرت أنت وأتحداك أن تثبت غير ذلك أصبح ينسب إلي كل ما هو متعلق بهذا الشأن.

ثالثًا مرة أخري يتضح لي انك كغيرك سمعت ولم تري ولم تعلم وحتي لم تفهم لكي تستوثق وهذا لعمري لكارثة (خوضنا مع الخائضين)

أنت ذكرت من خلال نقدك الركيك كان يجب ان يكون هذا العمل في التراث القومي وهو ما حدث ف مهرجان نرمين قرقفي الأخير كان عمل خالص للسودان وهو مهرجان التراث

تعال أديك معلومة أخيره تستفيد السودان بلد لديه حضارات إنسانية عظيمة مثل كوش والسودان بلد متنوع ومتعدد الثقافات وعشان كدة لازم يكون في إختلاف ولازم تلقي إسم غريب ما يعجبك إنت وممكن يكون عندو رمزيه في ثقافة تانية غير ثقافتك عشان كدة نحن في مهرجانا الأخير دا كان هدفنا نخلق لغة تواصل بين مكوناتنا الثقافية المختلفة ف حبينا نقول حاجة تانية انو الاختلاف ما حيكون بينا خلاف لاننا كلنا بيجمعنا السودان الوطن الكبير وعشان كدة كان شعار المهرجان

وحدتنا في تنوع ثقافاتنا

ملحوظة: أتمني إني أكون قدرت أوصل ليك إنك كنت في وادي والحدث كان في وادي تاني

ملحوظة أخيرة سنرفق لعناية السادة متابعي هذا البوست والسيد صاحب البوست صور من مهرجان نرمين قرقفي للتراث

بالدارجي البسيط يا أخوانا استوثقو من معلوماتكم عشرة مراااااات ما تكونو مجرد أبواق تخوض فقط مع الخائضين.

ختامًا تقبلوا فائق شكري وتقديري وإحترامي 🙏

حيدر عبد العاطي الحزامي

بعد هذا التوضيح والمثبت بالصور من باب الإحترام كان لزامًا عليك الإعتذار فإن لم تعتذر فإن لك مآارب أخرى 👌

نرمين قرقفي