الشملة في السودان تصنع من الصوف وتستخدمها النساء في حمام الدخان





شملة كنيزة الدولية

الشملة هي قطعة مثلثة من صوف يضعها صاحب الناقة على ضرعها مشدودة بالحبال على ظهر الناقة ليمنع حوارها من رضاعتها ويوفر لبنها لنفسه. والشملة ايضا كساء مثلث يشتمل به الشخص أي يتلف به وقد قال الشاعر :

أوردها سعد وسعد مشتمل

ما نكذايا سعد تورد الإبل

واما في السودان فالشملة تصنع من الصوف وتستخدمها النساء في حمام الدخان… يضرب المثل بشملة كنيزة وهي امراة من البطانة أسلفت شملتها لجارتها فماطلتها الجارة فلما أكثرت كنيزة المطالبة عابت الجارة الشملة بقولها (هي تلاتية وقدها رباعي)

فسار القول مثلا يضرب للشيء الذي يظن نافعا ولا نفع له مثل شملة الآلية الثلاثية (هي تلاتية وقدها رباعي) فإي خير يرجى منها يا برهان؟؟

#كفوا_الأيادي_عن_بلادنا

أمين حسن عمر