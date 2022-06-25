حسين خوجلي يكتب: جدلية





حين يكون الاسلام هو الاسلام

وحين يكون السودان هو السودان

وحين يكون الشعب هو الشعب

وحين يكون الشارع هو الشارع

وحين يكون الرجال هم الرجال

وحين تكون النساء هن النساء

وحين تكون الثورة هي الثورة

وحين تكون الاحزاب هي الاحزاب

وحين يكون الخبز هو الخبز

وحين تكون الحرية هي الحرية

وحين يكون الشرق هو الشرق

وحين يكون الشمال هو الشمال

وحين يكون الوسط هو الوسط

وحين يكون الغرب هو الغرب

وحين يكون الجنوب هو الجنوب

وحين تكون الخرطوم هي الخرطوم

وحين تكون السلطة هي السلطة

وحين تكون الكلمة هي الكلمة

وحين تكون الثقافة هي الثقافة

وحين تكون الصحافة هي الصحافة

وحين تكون القصائد هي القصائد

وحين يكون الغناء هو الغناء

وحين يكون الجيش هو الجيش

وحين تكون الانتخابات هي الانتخابات

وحين تكون الشرعية هي الشرعية

وحين يكون النيل هو النيل

وحين يكون البحر هو البحر

وحين يكون الجنيه هو الجنيه

وحين يكون الهلال هو الهلال

وحين يكون المريخ هو المريخ

(فإن) تدخل على المبتدأ فتنصبه ويصير اسمها وتدخل على خبر المبتدأ فترفعه ويصير خبرها

ملحوظة:

أ/ للقاري الحق في اكمال القائمة بالطريقة التي يراها

ب/ اختيار اسم إن وخبرها الذي يطابق (العبث) السياسي الراهن

ج/ الرجاء وضع الاقتراحات في بريد الفترة الانتقامية عفوا .. الفترة الانتقالية

حسين خوجلي