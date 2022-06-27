المخطط كبير.. شد الأطراف وإسقاط العاصمة الخرطوم





كل الدلائل تشير أن برهان هو من يقود معركة الفشقة واشتباكات نارية عظيمة على الحدود الشرقية وتقدم كبير وفي وقت وجيز للقوات المسلحة السودانية….

وما النصر ألأ من عند الله..

اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم..

المخطط كبير وخطير وعملاء الداخل يمثلون فيه رأس الرمح وعلى أحياء امدرمان الطرفية اخذ الحيطة والحذر بعد الهجوم المنظم الذي حدث لقري الريف الشمالي صباح اليوم وسقط علي أثره عديد الجرحى وهروب المجموعة المنفذة للهجوم لجهة غير معلومة …

المخطط كبير…

شد الأطراف وإسقاط العاصمة..

على الشعب الوقوف خلف جيشه وقواته النظامية وان لا يستمعوا لأصوات التشكيك والتخزيل على الفيسبوك والوتساب التي تسعى لتمرير المخطط بتغفيل هذا الشعب العظيم أمثال منسوبة المؤتمر السوداني السنبلة حنين والتي شككت في موت من نحسبهم شهداء ووصفت قيادات الجيش بالكذب ..

نقول :

إثيوبيا اعترفت بعد أن نفت أن سبب قتل الجنود السودانيين هو توغلهم داخل الأراضي الإثيوبية..

اعترفت إثيوبيا بالحادثة..

فماهو رأي المؤتمر السوداني الان بعد اعتراف إثيوبيا؟!!

هل مازالت قياداته تصف قيادات الجيش بالكذابين وتحشد الشعب ضد قواته المسلحة في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد…؟؟..

لا نامت أعين الجبناء العملاء الخونة…

( منصور الهادي)