هل هناك ضوء في نهاية النفق؟





تعيش بلادنا حالة من إنسداد الأفق السياسي،السيولة الأمنية وأوضاع إقتصادية صعبة وغير مبشرة وذلك بسبب إرتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية،الوقود،فاتورتي الماء&الكهرباء بالإضافة إلى غاز الطهي وتسعيرة الاتصالات وغيرها ولا شيء يلوح في الأفق يشير إلى تقدم ملموس يمكن ملاحظته للاعتماد عليه بتباشير الأمل المفقود.

برغم اللاءات الثلاثة التي أطلقتها مجموعة قحت المركزي بعد أحداث الخامس والعشرون من أكتوبر2021 والتي فسرها البعض ما بين الانقلاب العسكري كامل الدسم وبين من يرى أنها إجراءات تصحيحية/تصحيح المسار ولكن على كل حال السياسة ليس بالكتاب المقدس حتى يظل معتنقوها في نقطة مركزية واحدة ولكن السياسة تحتمل الكثير من السيناريوهات والاحتمالات منها على سبيل المثال لا الحصر: المراوغة،المرونة،الديناميكية،الديمومة وكذلك السياسة عمل براغماتي قابل للمسايرة والمواكبة والتعاطي مع الأحداث وقراءتها وتحليلها وفق معطيات الواقع وقد تصل في بعض الأحيان إلى تغيير نمط الخط السياسي للأحزاب والمؤسسات الحزبية والسياسية إذا كانت هناك ضرورة تتطلب عمل ذلك.

جرت مياة كثيرة تحت الجسر لتقريب وجهات النظر وكسر جمود الجليد أدى إلى تغيير موقف أصحاب مدرسة اللاءات الثلاثة وقبلت مؤسساتها بالتفاوض غير المباشر والمباشر مع عسكر المجلس السيادي والجلوس مع شركاءهم من (قحت ب) بعد عناد طويل أستمر لأكثر مدة م 7 أشهر من الزمان.

تعقدت المفاوضات والمباحثات مع الأطراف المعنية بالحوار مع البعثة الأممية-اليونتامس UNITAMS،الإتحاد الأفريقي African Union-AU ومجموعة الوسطاء أو ما يطلق عليهم بالألية الثلاثية بسبب تكتيكات فنية أجرتها قيادة (قحت أ) المركزية لاضاعة المزيد من الوقت،لكسب ود الشارع وكذلك كسب تأييد أكبر بعد مشاركتها في مليونية الثلاثين من يونيو 2022 القادمة التي نسقت ورتبت ونظمت لها بعناية فائقة وعملت من أجلها ليل نهار لكي تنجح وتثمر وتستفيد قحت من تلك النقاط في الاستقواء بموقفها التفاوضي.

يلاحظ أن (قحت أ) بدل أن تضع مصلحة البلاد والخروج بها لبر الأمان اثرت أن تلعب بعدة كروت للضغط من أجل إشعال الشارع بواسطة صب الزيت على النار بتسيير المسيرات الهادرة بينما يضيع من لا ناقة ولا جمل لهم بمشروع قحت النخبوي بطلق ورصاصات أجهزة الأمن السودانية وفي الاخر تشكل لجان تحقيق وتنبثق منها أخرى وتنفض لجان أخرى وتفشل عمل هذه اللجان والمحصلة لاجديد يذكر ولا قديم يعاد أي دوام الحال من المحال Zero outcome.

إذا تتبعت سير الشهداء والجرحى وألقيت نظرة شامله فستجد كل الضحايا هم شباب وشابات تم دفعهم للصفوف الأمامية لمواجهة عنف القوات الأمنية،الضرب،التنكيل،الاعتقال،التعذيب،السحق،الاغتصاب، البمبان والرصاص الحي بينما لا تجد ولا شهيد أو جريح أو حتى معتقل واحد من أبناء وبنات قيادات قحت ضمن قائمة الضحايا ولك أن تكمل باقي المشهد لتعرف السياق والمنهج الذي يتعامل به قيادات مدرسة قحت وصاحب العقل يميز!.

ملف المفاوضات بين الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال جناح القائد/عبدالعزيز أدم الحلو وحركة جيش تحرير السودان-جناح القائد/عبدالواحد النور وضع في الفريزر وملف اتفاقية سلام جوبا لم يحدث فيه تنفيذ مشهود وتستطيع أن توصفه بالاتفاقية المجمدة إذا صح التعبير.

الحروب والصراعات والانفلاتات الأمنية ما زالت لم تراوح مكانها ما بين بورتسودان،نيالا،الجنينة(كرينيك،كلبس،جبل مون)،جنوب كردفان ومصالحات قبلية في ولايتي جنوب وغرب دارفور لوقف نزيف الدم وإنفلات أمني داخل الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ومعسكرات النزوح حوالي الفاشر بالاضافة إلى استمرار مسلسل القتل المجاني في ضواحي و هوامش الفاشر ومحليات الولاية المختلفة.

يلاحظ وجود تناقض كبير في عمل المصالحات في دارفور فبينما يتم عمل مؤتمر صلح بين قبيلة ورصيفتها تنشأ حروب أخرى بولايات ومناطق داخل إقليم دارفور ويستعر الحرب وهو ما لا أستطيع فهمه وتفسيره.

-لماذا يكون الموقف بهذا التناقض وما الفائدة من جلسات الصلح إذا كنا لا نستطيع أن نضع النقاط على الحروف أي تنفيذ ما شرعنا لعمله؟!

التنميط والتمايز الطبقي،العرقي،العنصرية والتعامل بلغة التعالي والاستعلاء والكيل بأكثر من مكيال وسياسة {مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾-[غافر: 29] ما زال سيد المشهد السوداني وما حادثة القيادي بحزب المؤتمر السوداني المدعو/سامي صلاح ببعيدة عن الاذهان حيث غرد الأسبوع الماضي بصفحته على الفيس بوك استخدم من خلالها عبارات عنصرية بغيضة لوصف شركاء سابقين له في الحكومة المقالة بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها و لا تليق بمقام رجل قيادي في حزب حديث مستنير أن يتفوه بها ولكن قديما” قيل:(إذاساء فعل المرء ساءت ظنونه) لذلك في تقديري الشخصي هذه العبارات المسيئة ما هي الا قطرة في محيط العنصرية والكراهية ضد الأخر بسبب الاختلاف معه سياسيا” ونعته بأشد العبارات النابية وأغلظها إذا لم يكن من نفس تلك الطينة أو المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها لحاجة في نفسه قضاها.

-قل لي بربك كيف لشخص أن يصف إنسان مثله ب(القرد،الحمار،الكلب،الحوت الأزرق، التيس،الغنم،فئران وجقر وما إلى ذلك سبيلا)؟!

-هل هذه سياسة أم حقد دفين ضد أشخاص وشعوب ومناطق جغرافية بعينها؟

دعك من السياسة أين تكريم الإنسان الذي كرمه رب الإنسان{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍۢ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا}-70- الإسراء؟

-هل بهذا الأسلوب الرخيص نبني بلد حدادي مدادي؟

-أين مباديء حزب المؤتمر السوداني التي أمن بها المدعو/سامي صلاح ووافق عليها قبل انضمامه للحزب؟

-هل قرر الحزب محاسبته واسقاط عضويته بسبب هذه التصرفات العنصرية أم أن الأمر إنتهى ببيان الإدانة فقط؟

-إلى متى نرزح تحت نيران العنصرية؟

– متى نخرج من عنق زجاجة الجاهلية؟.

من حق أي شخص أن ينتقد ما شاء من الشخصيات العامة والمؤسسات التي يعملون فيها ولكن هناك لياقة أخلاقية لابد من مراعاتها وعدم الخروج من المسلمات والتغريد خارج السرب.

نصيحة للحكومة

– يجب أن يتم إدانة مثل هذه الأساليب الرخيصة في حال حاول أحد النشطاء أو الفاعلين فى العمل العام الإساءة لأي شخص أو التقليل من قدره أو الحط من كرامته.

-يجب أن يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات وأن لا يتم تفضيل زيد على عمر.

-على السلطات الحكومية تقديم المدعو/سامي صلاح للمحاسبة و لجمه من الخوض فى إذكاء نار الفتنة.

-سن قوانين رادعة لتجريم العنصرية وعدم التسامح مع من يتعامل بها.

-يجب أن يشمل الحوار السوداني السوداني كل السودانيين ما عدا منسوبي المؤتمر الوطني لحين إشعار آخر.

-إذا لم يتوفر الاحترام في ما بيننا كسودانيين فمن الصعوبة بمكان الخروج ببلادنا وشعبنا نحو الخلاص.

-سيكون هناك ضوء في نهاية النفق إذا نزعنا ما في صدورنا من غل وحقد وحسد وتراضينا واعترفنا ببعضنا البعض وبدون ذلك سنعيش في دوامة من عوالم المجهول.

بقلم/موسى بشرى محمود على

26/06/2022