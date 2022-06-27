قوات الدعم السريع ترفض الذهاب الى المعارك شرقي السودان.. الجيش يخوض الحرب وحده





ليس هنالك شئ أسمه قوات الدعم السريع تحت أمرة القائد العام ..

هذا غير صحيح ..

قوات الدعم السريع رفضت الإنتشار في الحدود الشرقية ..

قوات الدعم السريع قبل أيام رفضت التعامل مع الوضع الأمني في العاصمة و قيادتها وضعت القوات في الراحة ..

بعدها غادر حمدان دقلو العاصمة الى دارفور و معه كل قادة الحركات لإبتزاز الدولة المركزية والجيش حتى لا يوقع تسوية سياسية مع قوى الحرية و التغيير ..

قوات الدعم السريع و الحركات ترفض الذهاب الى المعارك في الجبهة الشرقية ، ترفض تأمين العاصمة ، و لا تقوم بدور يذكر في دارفور ..

لماذا يقوم دافع الضرائب بالصرف على هذه القوات ؟!

و لماذا نقبل أصلا بهذه المليشيات التي لا تخضع لسلطة الدولة من الأساس ؟

المشير في الفشقة وحمدان في دارفور . والفرق كبير .

#وهكذا

عبدالرحمن عمسيب