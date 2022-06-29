مظاهرات 30 يونيو لن تقلب الأوضاع في البلاد ..ولن يكون لها ما بعدها!!





لن تقلب مظاهرات 30 يونيو المزمع خروجها غداً ، لن تقلب الأوضاع في البلاد ..ولن يكون لها مابعدها!!

• ستكون حدثاً عابراً ولن تؤثر في خارطة الواقع السياسي الراهن ..

• الذين يعولون علي مظاهرات الغد يمنون أنفسهم بأحلام أضاعوها بسؤ تصرفهم وقلة حيلتهم وهوانهم علي الناس ..وصاروا اليوم ينفخون في رماد حسرتهم وخيبتهم ..

• الرابحون من مظاهرات الغد الذين قاموا بتوزيع الأموال التي تم تدبيرها وتوفيرها لتحريك الاحتجاجات ..سيجنون أرباحهم نقداً وسيستمتعون بمتابعة البث الحي من داخل الغرف التي تم تجهيزها لتسخين ميدان الخروج لاسقاط العسكر ..

• الشركاء المتشاكسون يعلمون أنّ مايفرقهم أكثر مما يجمعهم ..ومع هذا يتجملون بوحدة ثورية زائفة لتحقيق حلم يعلمون يقيناً أنه مستحيل وفق المعطيات التي بين أيديهم ..

• لكنهم يحاولون !!

عبد الماجد عبد الحميد

