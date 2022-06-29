إستدعاء الخارجية فولكر لا يكفي وهو مستحق للطرد





الاستدعاء لايكفي…أطردوه

إستدعاء الخارجية فولكر لا يكفي..لقد إستنفد الرجل كل فرصه …ولم يعد موقفه المتحيز يواريه حجاب..أطردوه

لم يطرد بعد

لم يطرد بعد وهو مستحق للطرد.. والخطاب رغم كونه فوتوشوب الا إن انتشاره السريع استفتاء شعبي على ضرورة طرده.. لسنا بحاجة لأوصياء..

#كفوا_الأيادي_عن_بلادنا

نفاق امريكي

تصريحات السفارة الامريكية التي تصف تظاهرات قحت بانها من اجل الديموقراطية تدل على نفاق امريكي فهل تؤمن امريكا بإيمان الحزب الشيوعي وحزب البعث بالديموقراطية ؟وهل ما فعلته حكومة قحت شبيه بالديموقراطية؟والسفارة تتحدث عن ديموقراطية وتتحاشى ذكر الانتخابات.هل ثمة نفاق اكبر من هذا؟

رسالة الى قطيع قحت

هل قرأتم هل فهمتم

(إذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (166) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النار)

#قحت_نكبة_السودان

أمين حسن عمر

