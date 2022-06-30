



عدا المؤتمر الوطني وشركائه

◾️ مافي حزب يقدر يشير إلي جامعة واحدة ، ويقول أنا بنيتها، ناهيك من أكثر من ٣٠ جامعة، عدا المؤتمر الوطني وشركائه ..

◾️ مافي حزب يقدر يشير إلي شارع واحد، ويقول أنا بنيتو، ناهيك من عشرات الشوارع، عدا المؤتمر الوطني وشركائه ..

◾️ مافي حزب يقدر يشير إلي كبري واحد، ويقول أنا بنيتو، ناهيك من عدد كبير من الكباري، عدا المؤتمر الوطني وشركائه ..

◾️ مافي حزب يقدر يشير إلي منشأة نفطية واحدة، ويقول أنا بنيتها، ناهيك من منظومة نفطية كاملة، عدا المؤتمر الوطني وشركائه ..

◾️ مافي حزب يقدر يشير إلي مصنع كبير واحد ، ويقول أنا بنيتو، ناهيك من عدد كبير من المصانع، عدا المؤتمر الوطني وشركائه ..

◾️ مافي حزب يقدر يشير إلي سد واحد، ويقول أنا بنيتو، ناهيك من عدد من السدود، عدا المؤتمر الوطني وشركائه ..

◾️ مافي حزب يقدر يشير إلي محطة كهرباء واحدة، أو خط ناقل ويقول أنا بنيتو، ناهيك من عدد من المحطات والخطوط، عدا المؤتمر الوطني وشركائه ..

🔳 مافي حزب يقدر يشير إلى محطة مياه واحدة أو خط ناقل أو أي حاجة كبيرة ويقول أنا سويتها عدا المؤتمر الوطني وشركائه ..

◾️ مافي حزب يقدر يشير إلي مستشفى واحد، ويقول أنا بنيتو، ناهيك من عشرات المستشفيات، عدا المؤتمر الوطني وشركائه ..

🔳 مافي حزب يقدر يشير إلى ميناء واحد ويقول أنا سويتو، ناهيك من. عدد من الموانئ، عدا المؤتمر الوطني وشركائه

🔳 مافي حزب يقدر يشير إلى مطار واحد، ويقول أنا سويتو، ناهيك من عدد من المطارات عدا المؤتمر الوطني وشركائه ..

🔳 مافي حزب يقدر يشير إلى صرح كبير واحد يخص الأجهزة النظامية ( مباني، أو صناعات، أو غيرها)ويقول أنا سويتها، ناهيك من عشرات الصروح، عدا المؤتمر الوطني وشركائه ..

🔳 مافي حزب يقول أنا كوادري قاتلوا في معركة واحدة مع الجيش زوداً عن الأرض والعرض، ناهيك عن عشرات المعارك، عدا المؤتمر الوطني وشركائه ..

🔳 مافي حزب يقدر يقول أنا حاولت الدفاع عن ثوابت الأمة الدينية والوطنية، ناهيك من أن يدافع فعلاً ويضحي ويدفع الثمن عدا المؤتمر الوطني وشركائه ..

إلى آخره.

*متداول