



يتصارعون على الفتات

قحت نكبة السودان وبضاعتهم استغلال الإيفاع والمتاجرة بدمائهم لدعم مشروع التسوية او دعم مشروع طوبة طوبة للتدمير

…. الخاسر الاكبر هو السودان مالم يتداركه أولو الحكمة والقوة دون إبطاء

أطردوها

اصدرت الآلية الثلاثية بيانا أدانت فيه طرف الشرطة بالعنف المفرط ولم تر تهيوء الطرف الآخر وممارسته للعنف.. أطردوا فولكر وبعثته وشركاءهم فهم جزء من الأزمة وليس جزءا من الحل

الحل في الصندوق

قالها عراب حمدوك لناس سئموا ويريدون الاستقرار فقد كان أكبر تجمع بالأمس هو تجمع أهل السوق الذين طردوا الاطفال والصبيان وجاءوا في موكب ضخم لإعلان تأييدهم للشرطة والجيش والقوات النظامية… لقد إستبانت الرؤىة لمن يرى لكن العزم في الناس قليل

#الإنتخابات_الآن

الباب والشباك

استمعت عبر القنوات لمداخلات اليسار بكل أصنافه وكلهم يرفضون التحاكم للشعب عاجلا عبر الانتخابات بدعوى ان من خرج بالباب سيعود من الشباك… الباب لديهم هو انقلاب العسكر في 11ابريل والشباك هو الانتخابات.. لا عجب فكل أحزاب اليسار هم أحلاس الوصاية على الشعوب والديكتاتورية الإيدولوجية فهم يرون الشعب أقل وعيا وفهما منهم فليس هو بمؤتمن بالأتيان بالممثل الصحيح له للبرلمان… ما أتفه هذا المنطق ولكن الشيء لا يستغرب من معدنه… أليس كذلك؟

#قحت_نكبة_السودان

أمين حسن عمر