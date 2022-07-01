ابشر الماحي الصائم: لم تخرج عشرة ملايين !!!
لو ان مراهقا اعلاميا او ناشطا سياسيا لما تكبدت مشقة تتبع تغريداته
غرد الكاتب الصحفي عثمان ميرغني قبيل المليونية /بأن الجهات الرسمية يفترض الا تلجا لقفل الكباري/حتي يتسني تجميع عشرة مليون متظاهر في مكان واحد
ومن ثم تسجيب السلطة فورا للتسليم للمدنيين/
صحيح أن التغريدة حمالة اوجه/جاي تأكل جاي تأكل/فلو خرج عشرة مليونا سيقول/ألم نكن معكم !!
وأن لم يخرجوا سيقول/ألم نمنعكم.. !!
المدهش أن الاخ الاخ عثمان ميرغني هو ذاته من ظل يردد .. بان المدنيين غير منظمين وغير مؤهلين لاستلام السلطة …
أم أن هذه التغريدة كانت تحت تأثير الحملة الاعلامية الباهظة التي قامت بها الالة الليبرا/يسارية/فكثيرون توهموا انها القاضية !
لكن يفترض ان الاخ الاستاذ عثمان (غير) نظرا لتجربته الممتدة في القراءة والتحليل …
علي إن الوقائع الآن تقول وتثبت مليونية بعد مليونية /بإن ماكينة العسكر لا تحل إلا بمفتاح الانتخابات/
فلا مفتاح فولكري ألماني ولا ترويكي انجليزي يمكن ان يحلها/مفتاح
بلدي /بس/ فقط !!
ومن ثم يفترض أن يدفع الجميع/سيما العقلاء والوطنيين من امثال الاخ الاستاذ الكريم عثمان ميرغني/يدفعون النادي السياسي المدني الي خيار صندوق الانتخابات/لتخرج البلاد إلي (بر الأمان) .. فلنتق الله جميعا في البلاد والعباد وأرواح الشباب التي تزهق …
ابشر الماحي الصائم