ابشر الماحي الصائم: لم تخرج عشرة ملايين !!!





لو ان مراهقا اعلاميا او ناشطا سياسيا لما تكبدت مشقة تتبع تغريداته

غرد الكاتب الصحفي عثمان ميرغني قبيل المليونية /بأن الجهات الرسمية يفترض الا تلجا لقفل الكباري/حتي يتسني تجميع عشرة مليون متظاهر في مكان واحد

ومن ثم تسجيب السلطة فورا للتسليم للمدنيين/

صحيح أن التغريدة حمالة اوجه/جاي تأكل جاي تأكل/فلو خرج عشرة مليونا سيقول/ألم نكن معكم !!

وأن لم يخرجوا سيقول/ألم نمنعكم.. !!

المدهش أن الاخ الاخ عثمان ميرغني هو ذاته من ظل يردد .. بان المدنيين غير منظمين وغير مؤهلين لاستلام السلطة …

أم أن هذه التغريدة كانت تحت تأثير الحملة الاعلامية الباهظة التي قامت بها الالة الليبرا/يسارية/فكثيرون توهموا انها القاضية !

لكن يفترض ان الاخ الاستاذ عثمان (غير) نظرا لتجربته الممتدة في القراءة والتحليل …

علي إن الوقائع الآن تقول وتثبت مليونية بعد مليونية /بإن ماكينة العسكر لا تحل إلا بمفتاح الانتخابات/

فلا مفتاح فولكري ألماني ولا ترويكي انجليزي يمكن ان يحلها/مفتاح

بلدي /بس/ فقط !!

ومن ثم يفترض أن يدفع الجميع/سيما العقلاء والوطنيين من امثال الاخ الاستاذ الكريم عثمان ميرغني/يدفعون النادي السياسي المدني الي خيار صندوق الانتخابات/لتخرج البلاد إلي (بر الأمان) .. فلنتق الله جميعا في البلاد والعباد وأرواح الشباب التي تزهق …

ابشر الماحي الصائم