



• مع تراكم وتتالي الأحداث الساخنة في بلادنا ، تأتينا بعض الأخبار والصور المدهشة والغريبة في ذات الوقت ..

• من تلك الأخبار الزيارة التي يقوم الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب إلي مدينة الجنينة !!

• هذا الرجل يبحث عن بطولات وإنجازات زائفة ..والتفاصيل سنحكيها لاحقاً ..

• يتفهم الرأي العام ويعرف أسباب وأسرار زيارة فولكر إلي حميدتي في مدينة الجنينة ..

• ولكن ماهي دواعي زيارة الأمين العام لصندوق رعاية الطلاب إلي الجنينة .. ولماذا يريد مقابلة حميدتي هناك بعد أن عجز عن مقابلته في الخرطوم؟!

• لا يعاني صندوق رعاية الطلاب مشاكل في الجنينة ..ولا حميدتي يحتاج إلي تبرع بطاطين وعبايات وسراير كما تبرع للناظر ترك قبل أشهر في زيارة خالف فيها أمين الصندوق توجيهات وتعليمات وزارة التعليم العالي ..

• ليت المحيطين بحميدتي يخبرونه عن التجاوزات الإدارية والمالية التي يرتكبها الأمين العام لصندوق رعاية الطلاب ..

• لو يعلم حميدتي الكوارث التي يرتكبها هذا الرجل وعصابته في صندوق الطلاب ، لطلب منه العودة فوراً إلي الخرطوم وتغريمه قيمة استئجار الطائرة الخاصة التي أقلته اليوم إلي الجنينة وخضوعه فوراً لمجلس محاسبة عاجل ..

• الفساد ليس في لجنة التمكين وحدها ..الفساد تقوده حالياً قيادات بعثية وشيوعية تتربع علي عرش مؤسسات صاروا يرتعون فيها بالطول والعرض ..ومن هؤلاء الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب البروفيسير عصام عباس كرار والذي يزور الجنينة حتي لايفوته موسم الهجرة إلي حميدتي . .

• حاسبوا هذا الرجل قبل فوات الأوان ..

عبد الماجد عبد الحميد