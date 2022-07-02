كادر شيوعي معروف علاقته بالطب مثل علاقة وجدي صالح اللص بالنزاهة والشفافية





لجنة لافتة٠٠ لجنة فالصو

واصلت لجنة الأطباء المركزية واجهة الحزب الشيوعي ومظلته الحزبية للعمل وسط الأطباء كذبها المتعمد الصراح وهي تعلن أن أحد المتوفين في مظاهرات ٣٠يونيو توفي بطلق ناري في بطنه ليتضح أنه قتل في التظاهرة بطعنة سكين سددت له من مكان قريب٠٠ مايشئ أن المجرم الفاعل متظاهر كان بالقرب من القتيل المطعون حسب تقرير التشريح٠

هذا الحادث يكشف صدق معلومتنا التي قلنا بها سابقاً بأن اجتماع قحط الذي عقد بالصافية قرر ممارسة اغتيالات وسط المتظاهرين كضرورة حتمية لتهييج الشارع٠

وأهم من هذا كشف الحادث عن مواصلة اليساريين تغبيش الحقيقة وهم يلوون عنقها بادلاء تصريحات لا تمت لها بصلة٠

فقدت هذه اللجنة الشيوعية الخبيثة مصداقيتها ولن يعر عاقل بعده أذنه لها٠

نتحدي هذه اللجنة أن تعلن طبيب واحد ينتمي إليها٠٠ إنها لجنة حزبية يقوم بصياغة تقاريرها كادر شيوعي معروف علاقته بالطب مثل علاقة وجدي صالح اللص بالنزاهة والشفافية٠

عمر كابو