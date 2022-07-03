العسكر حاليا لا يحتاجون لحاضنة سياسية واقرب الامثلة لذلك السيسي في مصر





#الرد علي الواثق طه

#اولا لم يخرج في مليونياتك المزعومة منذ بدايتها و حتي الان #مليون (الحساب شامل كل المواكب و المليونيات).

#ثانيا بالنسبة للعسكر هم اتوهطوا يوم وقعت معاهم قحط الوسيخة العرجاء و شاركتهم السلطة (هم كلهم علي قلب رجل واحد) وقحت تشرذمت و تفتت حتي قبل الاتفاق علي الوثيقة.

#ثالثا خلال فترة الشراكة استطاع العسكر جمع شتات انفسهم و اصلحوا اوضاع الضباط و العساكر الكانوا مستائين من حكم بشة واحزاب الحوار الوطني التي كانت شبيهة بفترة قحط باحزاب متشاكسة متناحرة صفرية لا قواعد لها و لا برنامج و ل حتي قيادات نبيهة.

#رابعا العسكر حاليا لا يحتاجون لحاضنة سياسية و اقرب الامثلة لذلك السيسي في مصر و قبله مبارك و السادات و ناصر و القذافي و النميري و اتاتورك بل ان بعضهم شكل احزاب مثل الاتحاد الاشتراكي و الحزب الوطني و…. الخ من الاحزاب التي شكلها عسكر.

#خامسا انقلاب البرهان او اي انقلاب لا يكون بدون إذن من المخابرات الامريكية و ما تراه من الية ثلاثية وامم متحدة و امريكا لا يخرج من اطار اجبار العسكر علي تنازلات لا تشمل قحط او غيرها و انما تتعلق بمصالح الغرب و مصالح الغرب المتضاربة هي التي تطيل في عمر الحراك العبثي.

#سادسا لا العسكر و لا الالية الثلاثية و لا الامم المتحدة و لا امريكا ترغب في انتخابات و دليل ذلك انقلاب الجيش علي مرسي و اردوغان و انقلاب تونس بعد 10 سنوات انتقالية و ليبيا و اليمن فترات انتقالية من 2011.

#سابعا قحط هي من خسرت الجيش لصالح الحركات المسلحة التي لا وجود لها الا علي الارض فخلال 20 سنة حرب لم تتمكن من السيطرة حتي علي مدينة صغيرة و دليل ذلك انها بدأت تعين جنود بعد اتفاق السلام و ليس قبله

#ثامنا قدرتهم علي حكم السودان ظهرت و مقدرتهم علي حل الازمات في زمن وجيز عجز عنه خبراء و كفاءات قحط في عامين علي سبيل المثال ازمة الخبز و المحروقات و السيولة.

#تاسعا الاعتراف بسياسة الامر الواقع علي بعد خطوة. يكفي ان نذكر هنا المساعدات و القروض التي انهالت علي النميري بعد ابادة الشيوعيين و علي السيسي و مبارك من قبله و السادات و ناصر.

Asaad Ramadan