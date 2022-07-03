💫 قتلي وموتي التظاهرات من قتلهم ؟ ولأجل من يموتون ؟





🔅✍ يسمونهم شهداء والله وحده يعلم ذلك ؟ ولكن لأجل من أستشهدوا ولماذا قتلوا ؟ ومن قتلهم غدراً سوأ أكان بي طلقة أو طعناً بسكين من داخل المواكب والمظاهرات يتم تصفيتهم وإلصاق تهمة القتل في الشرطة والإجهزة النظامية ؟ نعم هم يريدون الدم ويريدون القتل ويغدرون بالشباب ويقتلونهم ، يفرحون بالأعداد الكثيرة والكم الهائل ، يغضبون عندما لا يموت ولا شخص واحد في المظاهرات نعم يريدون تضخيم العدد للمتاجرة السياسية الرخيصة للأحزاب بغرض التفاوض والعلاقة مع العسكر والحصول علي الكراسي مقابل الدماء ، والشارع الذي يخرج ويهتف ويقُتل رغم إدعاءهم بأن الأحزاب لا تمثلهم ولكن الأحزاب هي من تتفاوض بأسمهم وتتحدث بأسمهم وتجدول لهم المواكب وتوفر لهم الميزانيات والمال من فولكر والمنظمات والهدف وصولهم للسلطة عبر دماء الإبرياء ؟

يموتون غدراً وطعناً بالسكين من داخل المواكب ويسمونهم شهداء ؟ لأجل من أستشهدوا ؟ لأجل عودة وجدي صالح للتمكين ولأجل عودة سلك وزيراً ولأجل عودة الجمهورين والشيوعيون وكلاء وزارات ولأجل عودة أحزاب اربعة طويلة لسدة الحكم ؟ هل هم شهداء لأجل هؤلاء ؟

دعك عن بقية المواكب من 2019 م وحتي اللحظة عدد القتلي والموتي يصدر من جهة واحدة تسمي نفسها ” لجنة الأطباء ” وعبر بيانات في صفحة ناظم سراج وفي مستشفي واحدة مستشفي الجودة ؟ لم يتم تشريح الجثامين ولم يتم فتح بلاغات رسمية في محاضر ومضابط الشرطة ولم يتم التعرف علي إسباب الموت ؟ مجرد إرقام وبيانات يستفيد منها الأحزاب السياسية والعملاء لرفعها للمنظمات وامريكا وفولكر وغيرها لفرض العقوبات .

ناظم سراج نشر في صفحته وصفحة لجنة الإطباء بيان وأدعي أن هناك قتلي برصاص ثم سحب بيانه وأعتذر وقال أن القتلي تم طعنهم بسكين ؟ هل العسكر والشرطة يحملون السكاكين لطعن المتظاهرين ؟ ومن قتلهم بالطعن ؟ يجب القبض عليه والتحقيق معه في ارقام واسماء واسباب القتل فهو يعرفهم ويعرف كافة التفاصيل ..

في موكب 30 يونيو خيبة الأمل تم نشر صور قتلي التظاهرات وبينهم دكتورة توفيت بحادث مرور عادي وبينهم من تم طعنه في حادثة نهب بالثورة 25 وبينهم من مات وهو متلب من أعلي الكبري وبينهم من مات طعناً بالسكاكين من داخل المواكب وهكذا يتم إلصاق التهمة في القوات النظامية لتجريمهم وكل إسباب القتل المنشورة عبر صفحاتهم غير صحيحة ومفبركة ويتم المتاجرة السياسية بالدماء وتضخيم العدد ولا يهمهم لو يُقتل مئات المئات فقط يهمهم البيان والعدد ومحاولات يائسة لإستدرار التعاطف وهم متخصصون في القتل الممنهج من داخل المواكب والمظاهرات ، رحم الله كل من قُتل ومات فهو عند ربه وربنا وحده الذي يعلم شهادته أو لأجل ماذا قُتل ؟ نعم في كل مواكب لابد من وجود دماء وقتلي وهم يريدون ذلك ويريدون أستمرار التظاهرات والمواكب ومستفيدون منهم ويقبضون الثمن بالدولار والعملات الصعبة .. وكل من مات أو قُتل لا بواكي له الا عند أهله فقط ولا حتي يتذكرنهم فقط يحتاجون في التتريس والمواكب ..

كل العالم لا تقبل الفوضي والتخريب والدمار حتي في أمريكا وفي المانيا بلاد فولكر يتعاملون مع المتظاهرين بقوة مفرطة ويهددون الدول الأخري بالتعامل مع التظاهرات وعدم أعتراض المتظاهرين ؟ كل الصور والفيديوهات موثقة وموجودة فالثورة ليست سلمية ثورة خراب ودمار البلاد ، دمروا كل الطرقات والانترلوك وشوارع الزلط وتكسير الانارة واللافتات وحتي سياج الكباري واليات ومركبات الشرطة والقوات النظامية وحرق أسام الشركة والتعدي والإعتداء علي الجنود وضربهم وجرحهم وقتلهم وقتل عميد في الشرطة وعدد من القوات النظامية قتلوا ، ومع ذلك يريدون من الشرطة والقوات النظامية أن تتفرج فقط ولا تتدخل لا لحماية مؤسسات الدولة ولا حماية ممتلكات المواطنيين ولا حماية المواقع السيادية بالدولة ويريدون أن يتم توزيع الحلوي والخبائز والورود للمتظاهرين وهم يخربون كل البلاد ويدمرون كافة المنشأت ، هؤلاء ليسوا بشر عادين مثل بقية البشر بسبب ما يتعاطونه من مخدرات وايس ومنشطات يجعلهم يقفزون من اعلي الكباري ويكسرون ويحرقون ويدمرون البلاد ولا يهمهم الخراب والدمار ..

لو أستمرت المظاهرات للعام 2050 لن تسقط الحكومة مالم تقرر اللجنة الأمنية وتصدر بيان ، ما حدث من إعتصام في 2019 لو لم ينحاز الجيش ويقرر الإنقلاب لما تغيرت الحكومة ، فالذي يغيير الحكومة هو الجيش وليست الفوضي والمظاهرات والهتافات الجوفاء والفارغة ولا يوم 30 ولا حتي يوم 300 يونيو ؟ مجرد أحلام وإضغاث أحلام من سكاري وحياري قحت ؟ نحن هنا نتحدث عن قحت عشان ما يجي مخروش يقول ليك أنت بتعادي في شعب ؟ اذا قحت تمثلكم وتمثل الشعب فاليكن ذلك ، والشعب ليست شوارع باشدار والاربعين والمعونة بحري ولا ميدان شروني ، الشعب 45 مليون وليست هذه الشوارع ..

إبراهيم بقال سراج

السبت . 2 . يوليو . 2022 م

