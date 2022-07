بالفيديو.. “أرجل خروف وذيل حمار”حقيقة تحول امرأه إلى مسخ في تنزانيا بسبب خيانتها لزوجها

وثق مقطع فيديو مزعوم متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طريقة جديدة لمعاقبة وإخافة النساء في تنزانيا من خيانة أزواجهن.

وظهرت سيدة في مقطع الفيديو وهي تجلس على الأرض، وتمتلك أرجل عنزة، بالإضافة إلى ذيلها، بينما تجمع حولها عدد كبير من نساء قريتها.

ووقف أحد الأشخاص وراء السيدة “الخائنة”، وكان يمسك بحبل في يده مدفون آخره بالرمال، ويقوم بتحريكه كأنه ذيل نبت في ظهر السيدة، من أجل إخافة باقي نساء القرية، من الوقوع في بئر الخيانة.

وتم تداول مقطع فيديو لنساء من إحدى القرى، وأخبروهن أن هذه المرأة قامت بخيانة زوجها، وفي الصباح تحولت إلى نصف عنزة جزاء خيانتها.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن واقعة تحول المرأة الخائنة إلى نصف عنزة غير حقيقية، لكن المقطع انتشر بسبب تصديق نساء القرية للحادثة.

Woman turns into a half horse after sleeping with a married man #ASUU, Osibanjo, Emi lokan, Labour Party, Jagaban, Mc Oluomo, Tinubu pic.twitter.com/XXqcn3Y4FR

— STUDENTCONNECT (@studentc0nnect_) June 8, 2022