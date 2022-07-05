



• السودانيون أمام مشهد سياسي سريالي !!

• أصبحنا علي حقيقة مرة ..حد الوجع ..كانوا يصرخون في شماتة ( معليش ماعندنا جيش ) .. هانحن معهم أمام الحقيقة الصادمة ..ماعندنا أحزاب وقوي سياسية حقيقية ..

• حتي هذه اللحظة عجزت قوي وأحزاب وشتات الثورة المصنوعة أن تقول رأياً وتحدد موقفاً من قرار الجيش الأخير ..الجيش الذي كانوا يطالبونه بالعودة إلي الثكنات ، عاد إليها بأعجل مما كانوا يتوقعون !!

• والحكومة المدنية التي شرخوا حلاقيمهم منادين بها ، جاءتهم علي طبق (لافيهو شق ..لافيهو طق)..

• المدهش أنهم لايصدقون ماتري أعينهم ..ولا يستوعبون ما سمعت آذانهم !!

• الآن سيبدأ سباق سياسي من طراز جديد ..من سيكسب في ختام الجولة هو الفصيل السياسي الذي يستطيع إدارة التحالفات السياسية بعيداً عن عقدة المواقف السابقة وبعيداً عن التشنج والشتائم التي فاتت زماناً .. ومكاناً ..

• السودان أمام مشهد جديد لم يكن في حسابات القوي السياسية التي استنفدت طاقتها في معارك هوائية ..وهاهي وجهاً لوجه أمام شوط المدربين !!

• الحقيقة الصادمة والمرة ..أن من يملك أدوات السلطة ، سيتحكم في ختام الرحلة ..وهي حقيقة تحتاج القوي السياسية مجتمعة أن تتعاطي معها قبل فوات الأوان !!

عبد الماجد عبد الحميد