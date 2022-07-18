المطربة “حنان بلوبلو” تخضع إلى عملية جراحية بإحدى مستشفيات الخرطوم





علمت كوش نيوز عن خضوع المطربة السودانية الشهيرة “حنان بلوبلو” إلى عملية جراحية الثلاثاء باحدى مشافي الخرطوم.

وقالت زميلتها ميادة قمر الدين: الأستاذة الكبيرة أختنا وحبيبتنا وأمنا (حنان بلو بلو) بصدد إجراء عملية جراحية يوم غدً بإذن الله، سائلة الله تعالى أن يهونها عليها ويتم الشفاء العاجل ويديها قدر نيتها الطيبة وبشاشتها.

وكانت الفنانة حنان بلوبلو، قد نقلت الى المستشفى، قبل شهر، بعد تعرضها لعلة مفاجئة، وقرر الاطباء مكوثها بالمستشفى وإجراء عدد من الفحوصات الطبية وثم تلقيها العلاج اللازم، وقالت (وقتها) بأنها شعرت بتعب وألم شديدين، فبدأت بتلقي العلاج بالمنزل الا أن وضعها الصحي لم يتحسن بل إزاد سوءا ليتم نقلها إلى المستشفى.

الخرطوم: (كوش نيوز)