شاهد بالفيديو: “ريان الساتة” تكشف المثير وترد على “نون العنكبوتة” بعد الفيديو الضجة





كشفت المطربة ريان الساته المثير فيما يتعلق بذكر اسمها نهاية الأغنية الضجة ” شيخ اب حراز ” التي أدخلت فيها اسمها من خلال قولها ” أنا نون العنكبوتة ما ريان الساته” .



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز ) فقد ذكرت الساته إن العنكبوتة حاولت تتصدر التريند من خلال ذكر اسمها لكن مالم تفهمه إنها صنعت تريند لريان بما فعلته.

من جهته ذكرت ريان إن العنكبوتة قامت بحظرها من على تطبيق “واتساب” بعد أن تحدثت معها بشأن إدخال اسمها في الأغنية إلا أنها أصرت على موقفها.

الخرطوم:(كوش نيوز)