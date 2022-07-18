الأمم المتحدة: فيضانات مفاجئة تنهي حياة (12) شخصاً بجنوب دارفور





كشف مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان والمعروف اختصارا بـ(OCHA)، عن مقتل 12 شخصًا ، وتدمير وتضرر 105 منزلا وتشريد أكثر من 537 شخصًا، جراء فيضانات مفاجاة ضربت محلية كاس بولاية جنوب دارفور.

وقال مكتب الأمم المتحدة في بيان تلقته (الصيحة)، الاثنين، إن معظم المتضررين يقطنون في مخيمين للنازحين داخليًا، هما مخيم “أرديدا” ويضم (4،320)نازحًا و”البطاري” ويقطن فيه (11،759)نازحًا.

وذكر البيان أن مفوضية العون الإنساني المحلية والشركاء في المجال الإنساني يعملون على تحديد مدى الضرر والاحتياجات ذات الأولوية للأشخاص المتضررين.

وحسب البيان فقد تضرر منذ بداية موسم الأمطار في يونيو ، ما يقدر بنحو 9336 شخصًا من الأمطار الغزيرة والفيضانات في ولايات كسلا وجنوب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأبيض.

ووفقًا لاستعراض الاحتياجات الإنسانية لعام 2022 يبلغ عدد سكان محلية كاس 234،924 شخصًا، منهم حوالي 170،400 بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

صحيفة الصيحة