هكذا كانت مشاركتنا.. الداخلية تبث مقطعاً عن دور المرأة في أعمال الحج





أوضح مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء مظلي ناصر بن عثمان الناصر أن الدولة أولت جلّ اهتمامها بتقديم جميع فرص التدريب للمرأة في كل القطاعات الأمنية لتشارك الرجل في الأعمال الميدانية والأمنية على حد سواء من خلال تقديم أفضل البرامج التدريبية لتعينهم على واجباتهم بكل كفاءة واقتدار.

وأضاف اللواء “الناصر” أن دور المرأة خلال حج هذا العام 1443هـ يكمن بمشاركتها في تعزيز الأمن في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ومباشرتها للأعمال التي تُعنى بسلامة أمن الحجيج، وقال “الناصر”: شاركن في أعمال التنظيم والمتابعة الميدانية والترجمة واستقبال البلاغات والتأكد من التصاريح. وكانت وزارة الداخلية قد بثت مقطعاً عن دور المرأة ومشاركتها في الجانب الأمني والميداني في الحج تحت عنوان “مع زملائنا.. هكذا كانت مشاركتنا”.. تحدثن فيه عن الدور الذي يقمن به سواء في أمن الحج أو في الجوازات عند استقبال الحجاج والدور المنوط بهن.

مزمز