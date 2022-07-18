مختص يوضح ‏هل التجسس على آيفون أسهل من أندرويد؟





أوضح المختص التفني فيصل السيف كيف يحدث التجسس على الهواتف ، مبيناً ‏اذا كان التجسس على آيفون أسهل من أندرويد.

ََوقال فيصل السيف :” آبل مخصصة منظومة لإدارة الحسابات تسمى بالحسابات العائلية، وهنا يستطيع الأب مثلا أن يراقب حسابات أولاده ويوقف اي تطبيقات يراها سيئة او غير مفيدة، حيث أن كل حساب في العائلة يكون مرتبط بحساب كلاود”.

وأضاف ” حساب العائلة وفرته آبل واندرويد في نظامها، ولكن الأمر المؤسف هو استغلال هذه الميزة من البعض حيث يقومون بانشاء حساب العائلة هذا ويضيف شخصا ما تحته على أنه من العائلة وهو لا يكون من عائلته ولا يقربه وذلك للتجسس عليه”.

مزمز