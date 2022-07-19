شاهد الفيديو الذي أبكى العشرات من مرتادي مواقع التواصل.. أم سودانية تعانق ابنها وتكيل المدح فيه في ليلة تخرجه من الجامعة





حصد مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مئات الاعجابات بعد ساعات قليلة من نشره وتداوله.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع أم سودانية وهي تحتفي بابنها الخريج من إحدى الجامعات على طريقتها الخاصة.

وبحنان وعاطفة الأم قام بعناقه وأخذت تكيل المدح فيه في منظر مؤثر تجاوب معه كل الحاضرين, الأم وصفتها ابنها بولادة الهناء وتمنت أن يكون كل الأبناء مثله وقالت موجهة حديثها له (عافية منك ورضيانة عليك يا ولدي).

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم وصفوا المقطع بأنه الأجمل وأكد العشرات منهم أن مشاعرهم تحركت مع عاطفة الأم وهو ما تسبب في بكائهم على حد تعبيرهم.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين