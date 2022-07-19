منوعات

اشترى هاتفا محمولا هدية لزوجته وكانت الصدمة حين فتح العلبة

2022/07/19
عطر ايفون 7
NEW YORK, NY - SEPTEMBER 16: One of the first customers to buy a new iPhone walks out of an Apple store in Manhattan on September 16, 2016 in New York City. People around the globe waited in long lines to be among the first to purchase both the iPhone 7 and the iPhone 7 Plus. The phones offer longer battery life, faster browsing, a better camera and do not have a traditional headphone jack. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

ذكرت صحيفة “مواطن نيوز” المحلية أن مواطنا كويتيا تعرض لعملية “نصب” يمكن وصفها بأنها بملابسات غريبة، إذ اشترى لزوجته هاتفا عبر الإنترنت من سوق داخلية وتفاجأ باستلام قصاصة اعتذار.

وفي التفاصيل، أفادت الصحيفة بأن مواطنا كويتيا اشترى لزوجته هدية عبارة عن هاتف “غلاكسي” من السوق في منطقة “السالمية” المفتوح، لكنه تفاجأ عند استلام علبة الهاتف بخلوها من الجهاز ووجود قصاصة ورق بداخلها.

وكتبت على هذه الوريقة كلمات اعتذار تقول: “أرجوك اعذرني اعتبرهم سلف وما عندي سكن لولدي يومين يجيك مسج بمكان الفلوس”.

وكانت صحف عربية تناقلت الحادثة مشيرة إلى أن المواطن الكويتي اشترى هاتف “آيفون”، وعلى أي حال، مهما اختلفت نوعية الهاتف تبقى القصة واحدة.

وأفيد في تكملة الخبر أن المواطن الكويتي حاول الاتصال برقم الهاتف الذي حجز من خلاله، إلا أنه كان مغلقا ولا من مجيب!.

روسيا اليوم

2022/07/19