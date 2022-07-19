الارصاد: توقعات بإنخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة في الولايات





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بشقيها العظمي والصغرى،انخفاضا طفيفا في جميع انحاء البلاد، خلال 24 ساعة القادمة .

وتوقعت هيئة الأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات : كسلا ،القضارف، سنار، الجزيرة،النيل الأبيض، النيل الازرق، شمال وجنوب كردفان، شرق وجنوب وغرب دارفور ، وسجلت أعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم أمس 43 درجة في مدينة عطبرة ، وأدنى درجة حرارة بالبلاد ليوم أمس 15 درجة في مدينة رشاد ، أعلى درجة حرارة متوقعة لهذا اليوم 43 درجة في كل من مدينة عطبرة ، دنقلا وكريمة ،وأدناها 15 درجة في مدينة رشاد ، موقف الأمطار ليوم امس حتى صباح اليوم الثلاثاء : الجنينة : 2.0 ملم ، الأبيض : 0.5 ملم ، أبونعامة : 4.4 ملم ، رشاد : 63.4 ملم ، الدمازين: خفيفة ، كادقلي: 45.7 ملم.

s,kh